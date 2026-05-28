Утром 28 мая средства ПВО отразили атаку беспилотников на Нижегородскую область. По словам губернатора Глеба Никитина, пострадавших нет.
В Нижнем Новгороде беспилотник повредил здание областного суда. На месте происшествия работают специалисты.
Работа ПВО в регионе продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме, сообщил губернатор.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше