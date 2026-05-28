Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД наградил 15-летнего пермяка за задержание беглеца с наркотиками

Всего награды получили 17 подростков из 13 регионов.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил 15-летнго пермяка Константина Гусева за задержание беглеца с наркотиками, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В апреле 2025 года наряд ППС заметил на улице Хрустальной в Перми подозрительного мужчину с шаткой походкой. Увидев патрульную машину, тот попытался убежать. Происходящее заметил Константин Гусев, который возвращался из школы домой. Подросток не растерялся: он повалил беглеца на землю, применил приём задержания и удерживал его до приезда полицейских. Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1997 года рождения. В его сумке нашли пакетик с наркотическим веществом массой 1,672 грамма. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Владислав Толкунов вручил Константину почётную грамоту МВД России, ценный подарок и юбилейную медаль «100 лет пермскому обществу “Динамо”».Церемонию награждения провели накануне Международного дня защиты детей. Всего награды получили 17 подростков из 13 регионов. Самому младшему из них — девять лет. Они помогали полиции в задержании преступников и предотвращении правонарушений.

Узнать больше по теме
Владимир Колокольцев: подробная биография и интересные факты о жизни и карьере
Подробная биография и интересные факты о жизни и службе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Читать дальше