На строительство второй дороги из Калининграда в Холмогоровку выделили 740 млн рублей

На строительство второй дороги из Калининграда в Холмогоровку выделили 740 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано до 2028 года.
Новая дорога пройдёт от улицы Докука в Калининграде до Южной в Холмогоровке. В апреле экспертиза одобрила проект строительства трассы.
Протяжённость дороги составит почти два километра. Она начнётся рядом с ТЦ «Кёниг-Молл» на улице Докука, пройдёт вдоль гаражного общества и параллельно железной дороге, а после свернёт в сторону улицы Южной и соединится с ней в районе ЖК «Новая Холмогоровка». Там собираются обустроить двухполосную проезжую часть с тротуаром и велодорожкой.
Для строительства планируют изъять 86 участков. Их общая площадь — 56,8 тысячи квадратных метров. Некоторые из них заняты объектами недвижимости — гаражами в районе улицы Докука. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.