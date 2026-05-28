На строительство второй дороги из Калининграда в Холмогоровку выделили 740 млн рублей

Протяжённость дороги составит почти два километра. Она начнётся рядом с ТЦ «Кёниг-Молл» на улице Докука, пройдёт вдоль гаражного общества и параллельно железной дороге, а после свернёт в сторону улицы Южной и соединится с ней в районе ЖК «Новая Холмогоровка». Там собираются обустроить двухполосную проезжую часть с тротуаром и велодорожкой.