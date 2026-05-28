Синоптики рассказали, когда можно купаться в Черном море

В Черном море можно будет купаться во второй половине июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков.
По словам собеседника агентства, прогноз является предварительным. Самая высокая температура воды в море установится в июле и августе — эти месяцы являются самыми жаркими в регионе. Из-за того, что температура воздуха в Краснодарском крае в этом году оказалась ниже привычных многолетних показателей, море, по мнению специалистов, прогревается медленнее.
Синоптики пока рекомендовали отдыхающим принимать солнечные ванны рядом с морем.
До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что купальный сезон в Москве еще не начался, но закаленные люди могут купаться уже сейчас.
