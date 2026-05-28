Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом попало под санкции США

Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против управления по контролю за судоходством в Ормузском проливе, созданного Ираном. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
«Следующая организация внесена в список SDN Управления по контролю за иностранными активами: Управление Персидского залива, Иран», — говорится в заявлении ведомства.
Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио поделились оценками дипломатических инициатив по Ормузскому проливу и ситуации вокруг Кубы.
До этого сообщалось, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию даже при возможной договоренности США и Ирана.