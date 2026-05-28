Аниматоры Хабаровского края прошли в квалификационный этап ArtMasters

Регион укрепляет позиции как один из центров российской анимации.

Стали известны итоги отборочного этапа VII сезона Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В квалификационный этап направления «Художник-аниматор» прошли участники из Хабаровского края и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом сезоне главным экспертом компетенции стал режиссёр и аниматор Сергей Меринов, один из ключевых представителей российской школы анимации и основатель проекта «Анимур».

По итогам отбора эксперты оценивали портфолио, шоурилы, видеовизитки и тестовые задания. Особое внимание вызвали видеовизитки — именно они позволили увидеть авторский почерк и индивидуальность участников.

Отмечается высокий уровень заявок: среди конкурсантов были как начинающие авторы, так и специалисты с опытом работы в студиях и сильными профессиональными портфолио. Конкуренция в этом сезоне оказалась особенно заметной.

Отдельно эксперты подчеркнули рост анимационного сообщества на Дальнем Востоке. По их оценке, Хабаровский край постепенно формируется как один из заметных центров российской анимации — с собственной школой, авторами и профессиональной средой.

Среди прошедших в следующий этап — представители Хабаровского края и Комсомольска-на-Амуре, в том числе участники, уже известные по фестивалю «Анимур», а также новые авторы, для которых это первый крупный профессиональный конкурс.

Сейчас конкурсанты готовятся к квалификационному этапу, по итогам которого определятся полуфиналисты и финалисты чемпионата. Лучшие работы также войдут в программу фестиваля «Анимур».

Финалы компетенций «Художник-аниматор» и «Драматург» в 2026 году пройдут в Хабаровске. Для региона это одно из ключевых событий креативной индустрии и подтверждение статуса площадки федерального уровня.

Фестиваль «Анимур» выступает партнёром компетенции «Художник-аниматор» при поддержке правительства Хабаровского края и софинансировании Фонда президентских грантов.