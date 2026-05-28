CNN: в США начато расследование против журналистки, обвинившей Трампа в насилии

Минюст США начал уголовное расследование в отношении журналистки Элизабет Джин Кэрролл, обвинявшей главу Белого дома Дональда Трампа в домогательствах. Об этом информирует CNN со ссылкой на собственные источники.
По данным телеканала, прокуроры проверяют показания Кэрролл 2022 года, в которых она утверждала, что не получала стороннего финансирования для своих исков против Трампа. Впоследствии выяснилось, что сооснователь LinkedIn Рид Хоффман частично покрывал ее судебные издержки через собственную некоммерческую организацию.
«Допрос Кэрролл проходил в Нью-Йорке, но у одного из тех, кто помогал оплачивать часть судебных издержек Кэрролл, Хоффмана, есть некоммерческая организация в Чикаго», — следует из материала.
Информация о поддержке Хоффмана застала адвокатов лидера США врасплох. Адвокаты Кэрролл настаивали на том, что их клиентка никогда не контактировала с представителями организации Хоффмана. Однако за две недели до начала суда юристы журналистки уведомили судью и сторону защиты о полученном финансировании.
