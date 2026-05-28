В Красноярском крае число воспитанников детских домов сократилось на треть, почти две сотни ребят обрели новые семьи. Такие данные прозвучали на сессии Законодательного собрания во время ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой.
По итогам прошлого года, 190 детей были переданы в замещающие семьи, а еще 136 — возвращены в кровные. Также почти на 12% сократилась очередь детей-сирот на получение жилья. Красноярскому краю присвоили статус одного из лучших регионов страны по семьесберегающему подходу.
Кроме того, благодаря судебным процессам удалось вернуть в семьи еще 12 детей. Стало меньше и жалоб, связанных с оформлением инвалидности и действиями государственных органов. В каждом четвертом случае нарушенные права детей удалось восстановить.
Отдельно в докладе отметили практику поддержки детей с сахарным диабетом. В одном из детских садов Свердловского района медработник теперь самостоятельно ставит ребенку инсулин. Ранее ради каждой процедуры родителям приходилось приезжать лично. Такой опыт планируют распространять и на другие учреждения края.
Напомним, в 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
