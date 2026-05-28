В Красноярском крае число воспитанников детских домов сократилось на треть

По итогам прошлого года, 190 детей были переданы в замещающие семьи, а еще 136 — возвращены в кровные. Также почти на 12% сократилась очередь детей-сирот на получение жилья. Красноярскому краю присвоили статус одного из лучших регионов страны по семьесберегающему подходу.