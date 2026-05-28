В Норильске депутаты на встрече со студентами техникума обсудили транспорт, экологию и ЖКХ

Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков провел встречу с руководителем и студентами КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (НТПТиС).
В диалоге также принял участие председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин. Поводом для общения послужило недавнее посещение техникума, где студенты задали ряд вопросов, касающихся жизни города. И вопросы эти требуют более детального обсуждения, подчеркнул Пестряков.
Как пояснил директор НТПТиС Юрий Похабов, студенты не только успешно осваивают учебные дисциплины, но и хотят принимать активное участие в общественной жизни города. Некоторые из ребят уже совмещают учёбу и работу, поэтому не понаслышке знакомы с различными проблемами, которые сегодня есть в городе.
В частности, студенты, проживающие в районе Кайеркан, регулярно сталкиваются с перебоями в работе общественного транспорта: мало того, что интервалы движения автобусов длительные, так еще и расписание не всегда соблюдается — зачастую заявленный транспорт на линии не появляется. Как следствие — переполненные в час-пик автобусы. Причин у таких ситуаций может быть много, пояснил Роман Сербин. В частности, когда действует штормовое предупреждение, автобусы могут снимать с маршрута, чтобы обеспечить доставку пассажиров колонной.
Кроме того, в «Норильском транспорте» по-прежнему существует нехватка водителей. Тем не менее, добавил Александр Пестряков, сейчас, благодаря работе муниципалитета, впервые за долгое время наблюдается положительная динамика в решении кадрового вопроса в «Норильском транспорте»: удалось значительно улучшить ситуацию — нехватка водителей сегодня составляет 88 человек, тогда как ранее эта цифра всегда превышала 100−120 человек.
Подискутировали на встрече и о проблемах экологии: существующая ситуация с вывозом ТКО близка к критической, а утилизация мусора на полигонах — метод устаревший. Студенты видят решение проблемы в строительстве мусоросжигающего завода — подобная установка уже есть в посёлке Снежногорск. Депутаты подчеркнули, что решение «мусорной» проблемы должно быть комплексным и добавили, что строительство завода по переработке отходов в планах есть — запланирована реализация проекта «Норильский экотехнопарк» в рамках федеральной программы «Экологическое благополучие».
Среди других проблем, которые обсуждались на встрече, — ремонт дорог и тротуаров, капитальные ремонты домов, санитарное состояние подъездов, снегоочистка и другие вопросы городского и жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы по некоторым адресам парламентарии взяли в работу, по другим разъяснили ребятам порядок действий для решения проблем.
«Рад, что удалось более предметно пообщаться со студентами-активистами. Никогда не скрывал, что общение с молодёжью я считаю серьёзным подспорьем в депутатской работе: у них не “замылен” взгляд, они не боятся задавать вопросы и предлагать нестандартные решения застарелых проблем. К тому же парни получают рабочие профессии и свою жизнь в ближайшей перспективе связывают с Норильском. Надеюсь, что в будущем эти студенты станут активными участниками общественно-политической жизни нашего города», — резюмировал итоги встречи Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков.