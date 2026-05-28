Заседания в Нижегородском областном суде отменили после атаки БПЛА

Назначенные на 28 мая заседания отменили в Нижегородском областном суде. Здание органа правосудия на улице Студенческой, 23 получило повреждения в результате атаки БПЛА.
Напомним, силы ПВО уничтожили более 60 украинских дронов над Россией, в том числе над Нижегородской областью. Известно, что над нашим регионом удалось сбить несколько БПЛА.
Вражеский дрон долетел и до центра Нижнего Новгорода. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, на месте происшествия работают специалисты.
В соцсетях областного суда сказано, что запланированные на четверг заседания перенесут на другие даты. Участников процессов обещают уведомить дополнительно.
