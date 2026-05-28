Зеленоградск обогнал курорты Крыма и Краснодарского края по дороговизне летнего отдыха — аналитики

Зеленоградск вошёл в пятёрку самых дорогих направлений для летнего отдыха в России, опередив популярные курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом пресс-служба сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ сообщает в четверг, 28 мая.
По данным аналитиков, летом этого года ночь в Зеленоградске в среднем будет стоить 8 754 рубля. Обычно туристы останавливаются в городе на шесть ночей.
Первое место в рейтинге занял Суздаль во Владимирской области: проживание там стоит 9 361 рубль за ночь, а поездка длится около двух суток. Следом идут Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области — 9 310 и 9 171 рубль соответственно. Зеленоградск оказался на четвёртой строчке, опередив Новомихайловский в Краснодарском крае, Мисхор, Оленевку, Алушту, Бжид и Сортавалу.
Зеленоградск возглавил рейтинг городов, куда россияне чаще всего планируют поездки в июне 2026 года. В этот же список вошёл Калининград.