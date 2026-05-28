Зеленоградск обогнал курорты Крыма и Краснодарского края по дороговизне летнего отдыха — аналитики

В среднем туристы бронируют жильё на шесть суток за 8 754 рубля за ночь.

Источник: Клопс.ru

Зеленоградск вошёл в пятёрку самых дорогих направлений для летнего отдыха в России, опередив популярные курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом пресс-служба сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ сообщает в четверг, 28 мая.

По данным аналитиков, летом этого года ночь в Зеленоградске в среднем будет стоить 8 754 рубля. Обычно туристы останавливаются в городе на шесть ночей.

Первое место в рейтинге занял Суздаль во Владимирской области: проживание там стоит 9 361 рубль за ночь, а поездка длится около двух суток. Следом идут Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области — 9 310 и 9 171 рубль соответственно. Зеленоградск оказался на четвёртой строчке, опередив Новомихайловский в Краснодарском крае, Мисхор, Оленевку, Алушту, Бжид и Сортавалу.

Зеленоградск возглавил рейтинг городов, куда россияне чаще всего планируют поездки в июне 2026 года. В этот же список вошёл Калининград.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше