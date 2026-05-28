Косметолог Адыкова рассказала, как ухаживать за кожей с веснушками летом

Эксперт также отмечает, что веснушки — это генетическая особенность, которую не стоит пытаться полностью устранить, так как это может ухудшить состояние кожи. Вместо этого лучше научиться правильно ухаживать за ней. Например, стоит выбирать солнцезащитные кремы с оксидом цинка или диоксидом титана, которые обеспечивают надёжную защиту. Летом рекомендуется отказаться от агрессивных процедур, таких как пилинги и средства с высоким содержанием кислот, которые могут сделать кожу более уязвимой к солнцу и спровоцировать появление новых пигментных пятен.