Косметолог Адыкова рассказала, как ухаживать за кожей с веснушками летом

Веснушки появляются из-за воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу. Под их влиянием меланин в клетках кожи вырабатывается активнее, что приводит к увеличению его количества. Чтобы предотвратить появление веснушек и сохранить здоровье кожи в условиях активного солнца, важно выбрать правильный уход, подчеркнула врач-косметолог Алия Адыкова в беседе с 450media.ru.
Для защиты кожи от вредного воздействия солнца Алия рекомендует использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, не менее 30, а для чувствительной кожи — 50. Важно наносить крем не только на время пребывания на улице, но и в городе, так как защита действует ограниченное время и требует обновления.
Эксперт советует избегать длительного пребывания на солнце в часы максимальной активности ультрафиолетовых лучей — с 12:00 до 15:00. Это поможет предотвратить потемнение веснушек и фотостарение кожи.
Эксперт также отмечает, что веснушки — это генетическая особенность, которую не стоит пытаться полностью устранить, так как это может ухудшить состояние кожи. Вместо этого лучше научиться правильно ухаживать за ней. Например, стоит выбирать солнцезащитные кремы с оксидом цинка или диоксидом титана, которые обеспечивают надёжную защиту. Летом рекомендуется отказаться от агрессивных процедур, таких как пилинги и средства с высоким содержанием кислот, которые могут сделать кожу более уязвимой к солнцу и спровоцировать появление новых пигментных пятен.
Для дополнительной защиты от солнечных лучей Алия рекомендует использовать аксессуары — широкополые шляпы и солнцезащитные очки с качественными фильтрами. Это поможет снизить риск негативного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу.