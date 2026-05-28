Власти признали ангар № 2 и башню аэродрома на Балткосе объектом культурного наследия

Ангар № 2 и башню управления полетами гидросамолетов бывшего гидроаэродрома «Нойтиф» (Коса) на Балтийской косе включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве ансамбля регионального значения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о комплексе сооружений 1936−1939 годов постройки, расположенных на Малой набережной, 22 и 24 на Балтийской косе. В состав ансамбля вошли сам ангар № 2 и башня управления полетами гидросамолетов, которые также получили статус отдельных памятников. Одновременно власти утвердили предметы охраны объектов, границы территории и режим ее использования.
Согласно документу, под охрану попали фасады, объемно-планировочные решения сооружений и элементы исторической инженерной инфраструктуры гидроаэродрома. В частности, охранный статус получили железобетонные арочные фермы ангара, бетонные площадки стоянок гидросамолетов и спуск на воду, каркасные железобетонные конструкции, кирпичная облицовка из клинкерного кирпича, лестницы, воротные проемы, световые проемы в арках ангара, а также встроенные башни и пристройки.
В предмет охраны башни управления вошли: встроенная пятиуровневая башня с площадкой на крыше, помещения бывших боксов для техники, исторические лестницы, ворота со складными металлическими створками и декоративные элементы фасадов. Отдельно в документе упоминаются циферблаты часов, сохранившиеся на южном и западном фасадах башни.
Приказом также запрещается новое капитальное строительство на территории ансамбля, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов и проведение земляных либо иных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия.
Как сообщалось ранее, нежилое здание башни управления полетами бывшего аэродрома «Нойтиф» на Балтийской косе продали на муниципальном аукционе за 5,02 млн руб. Вместе с объектом покупатель получил 0,9058 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3,4 тыс. кв. м.
Единственным участником аукциона по данному лоту стал Алексей Цой, признанный победителем торгов. По данным ЕГРЮЛ, Алексей Цой является генеральным директором и учредителем ООО «Виват», зарегистрированного в октябре 2021 года в поселке Матросово Гурьевского округа. Основной вид деятельности компании — деятельность в области исполнительских искусств.
В октябре 2025 года ангар № 2 и башня управления полетами гидросамолетов бывшего гидроаэродрома «Нойтиф» на Балтийской косе получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Объекты построены в 1936—1939 годах в составе авиабазы «Нойтиф» и числятся в перечне выявленных объектов культурного наследия — на учет их поставили приказом региональной Службы охраны памятников в сентябре 2020 года.
В апреле 1945 года у одного из ангаров происходила высадка подразделений Красной армии при форсировании пролива Зеетиф — восемь участников штурма получили звание Героя Советского Союза. С 1947 года на аэродроме базировались гидросамолеты «Каталина», впоследствии сюда были переведены самолеты-амфибии Бе-4, Бе-6 и Бе-12. До 1960 года на Косе базировались истребительные полки авиации ДКБФ, входившие в состав ИАД авиации ДКБФ.
«В ангаре № 2 размещалась технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ), персонал которой выполнял регламентные работы на самолётах. В непосредственной близости от ангара находится Г-образное здание с башней, верхняя часть которой во время войны была повреждена и, впоследствии, накрыта скатной крышей. После 1945 года по прямому назначению башня не использовалась. До 1995 года на аэродроме базировалась 49-я Таллинская Краснознаменная орденов Ушакова и Нахимова отдельная противолодочная авиационная эскадрилья, оснащенная гидросамолётами Бе-12. В 1996 году авиабаза прекратила свое существование», — уточняется в экспертизе.
В октябре 2024 года администрация Балтийского городского округа получила предостережение от Службы государственной охраны объектов культурного наследия из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». В тексте предостережения говорилось о том, что администрации муниципалитета предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».
В 2020 году собственники (семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова) успели разобрать два ангара авиабазы (№ 1 и № 6) на Балтийской косе. Строения перешли в частную собственность в конце 90-х годов. В 2021 году глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов заявил, что собственник ангаров не заинтересован в их сохранении. Кроме того, в ноябре 2025 года участок с ангаром № 2 выставили на продажу.
Отметим, ангар № 2 — не единственный объект бывшего аэродрома на косе, получивший положительную историко-культурную экспертизу в этом году. В конце октября этого года аналогичное решение приняли и по соседнему ангару № 5.