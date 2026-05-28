Reuters: популярность буйвола-двойника Трампа спасла его от жертвоприношения

Правительство Бангладеш в последний момент спасло популярного в стране редкого буйвола-альбиноса, которого прозвали «Дональдом Трампом» за характерный светлый хохолок на голове, от жертвоприношения в праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает Reuters.