Reuters: популярность буйвола-двойника Трампа спасла его от жертвоприношения

Буйвола-двойника Трампа спас от жертвоприношения глава МВД Бангладеш.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Бангладеш в последний момент спасло популярного в стране редкого буйвола-альбиноса, которого прозвали «Дональдом Трампом» за характерный светлый хохолок на голове, от жертвоприношения в праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает Reuters.

Животное весом почти 700 кг уже продали для ритуального забоя. Однако министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился сохранить буйвола, вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке. Решение сохранить буйволу жизнь объяснили соображениями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Бангладеше сотни людей приходили проститься с буйволом-альбиносом по кличке «Дональд Трамп». Животное, ставшее звездой соцсетей из-за гривы, похожей на причёску американского лидера, готовили к жертвоприношению в ближайшие дни.

