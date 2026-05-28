Бирманский питон длиной в несколько метров переполошил жителей Флориды

В американском штате Флорида в районе национального парка Эверглейдс очевидцы заметили огромного бирманского питона.

Как сообщает итальянское издание Il Messaggero, один из местных жителей сумел остановить движение змеи и удерживал ее до приезда специалистов.

По данным издания, размеры рептилии были настолько большими, что она теоретически могла бы проглотить человека целиком.

Бирманские питоны считаются во Флориде инвазивным видом и уже много лет представляют серьезную проблему для региона. Змеи активно распространяются в болотистой местности Эверглейдс и вытесняют местную фауну.

Специалисты отмечают, что такие питоны способны охотиться на крупных животных. Ранее Live Science сообщало о случае, когда змея длиной около 4,5 метра проглотила белохвостого оленя весом почти 35 килограммов.

Экологи предупреждают, что рост популяции бирманских питонов нарушает природный баланс в Эверглейдс. Из-за этого власти Флориды регулярно проводят специальные программы по поиску и отлову змей.

Эверглейдс считается одной из крупнейших болотных экосистем США и домом для множества редких видов животных. Распространение крупных хищных рептилий создает угрозу для местной природы и сокращает численность некоторых видов млекопитающих и птиц.

