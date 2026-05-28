Главные новости к утру 28 мая 2026 года

Япония в сотрудничестве со странами G7 продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара. В то же время он подчеркнул, что японское правительство будет делать все необходимое для того, чтобы защищать интересы японских компаний, которые продолжают работу в РФ.