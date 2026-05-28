Главные новости к утру 28 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 28 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 мая 2026.

Каллас: посольство США покидает Киев

Источник: AP 2024

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев, в то время как дипломатические представительства всех стран Европейского союза продолжают работу в украинской столице. Об этом она сообщила по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.

РФ предупредила ОБСЕ о риске столкновения с НАТО из-за дронов ВСУ

Источник: AP 2024

Россия предупредила западные страны ОБСЕ, что пропуск украинских дронов через свои территории приближают НАТО к прямому столкновению. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По оценке дипломата, Запад пытается прощупать степень терпения РФ и сколько Москва готова сдерживаться.

Reuters: США нанесли удары по военному объекту в Иране

Источник: AP 2024

По словам американского чиновника, удары были нанесены по «иранскому военному объекту, который представлял угрозу силам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе». Кроме того, ВС США перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, сообщает Reuters.

В Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Источник: AP 2024

Япония в сотрудничестве со странами G7 продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара. В то же время он подчеркнул, что японское правительство будет делать все необходимое для того, чтобы защищать интересы японских компаний, которые продолжают работу в РФ.

КНДР исключила отказ от ядерной программы на фоне давления США

Источник: AP 2024

Представитель министерства иностранных дел КНДР заявил, что Пхеньян никогда не согласится на денуклеаризацию, несмотря на требования США и их союзников. Комментарий прозвучал в ответ на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности и развитию (QUAD), в которое входят Индия, Австралия, США и Япония.

