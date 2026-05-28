В Воронеже поздравили крепкие межнациональные семьи

Для любви и взаимопонимания нет границ, даже национальных. Своим примером это показали многонациональные семьи, которые живут «в совете и любви» уже много лет. Несколько таких семей из Воронежа поздравили во Дворце бракосочетания в честь Международного дня семьи и Года единства народов России.
На мероприятии побывал корреспондент vrn.aif.ru.
Гостеприимная Россия.
В красивом светлом зале Дворца бракосочетания собрались представители разных народов — супруги родом из России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Конго. Детские танцевальные и поэтические номера познакомили собравшихся с миром разных культур. Ребята рассказывали, что им важны их исторические корни и традиции, но при этом все они любят Воронеж, ставший для них второй Родиной.
Гайк и Ольга Асоян заключили брак в воронежском Дворце бракосочетания ещё в 1981 году. Их союз объединил традиции России и Армении. Гайк Ашотович — заместитель председателя региональной армянской культурно-христианской общественной организации, имеет множество наград за участие в общественной деятельности. Ольга Ивановна — педагог, ветеран труда.
В их доме отмечают как русские, так и армянские праздники, которые объединяют семью за большим столом. Если религиозные праздничные дни в разных календарях не совпадают, семья Асоян с радостью их отмечает дважды. За годы брака у супругов родились две дочки — Евгения и Карина, которые подарили им двух внучек — Ольгу и Александру. Сейчас они живут в Москве, но их связь с родителями остается крепкой.
«В основе наших семейных отношений лежат взаимная любовь, которую они сохранили в совместной жизни, а также терпение, глубокое уважение и, конечно, готовность прийти на помощь в трудную минуту», — говорит Гайк Асоян.
Эрик и Виктория Лукмановы — тоже представители многонациональной семьи. Эрик Амирович родом из Уфы Республики Башкортостан. Военный пилот, командир вертолетной эскадрильи, принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Сейчас он завершает важный этап — учебу в Воронежской военно-воздушной академии, продолжая совершенствовать свои профессиональные навыки. Виктория Бориславовна долгое время посвящала себя дому и детям, хотя по образованию финансист. Сейчас она работает колористом в салоне красоты.
Супруги познакомились в общей компании 23 года назад, Эрик был студентом третьего курса летного училища, проходил практику. А брак заключили два года спустя, в 2005 году, в Уфе. В семье трое детей: Ангелина, Яна и Тимур. Хотя глава семьи военный, семья редко собирается вместе. Виктория признается: быть женой военного летчика непросто, каждое возвращение Эрика — это настоящий праздник.
Несмотря на частые разлуки, у Лукмановых есть свои традиции: совместные поездки на природу, а по выходным они собираются за одним столом, чтобы вместе насладиться завтраком, а в субботу любят все вместе лепить пельмени.
«Нам легко, потому что татары и русские друг другу близки. Друзья, родственники дружат между собой. Я как мусульманин спокойно отношусь к тому, что жена отмечает православные праздники, например, Пасху, в то же время в семейном кругу празднуем Курбан-Байрам», — рассказал Эрик Лувманов.
Вторая Родина.
Руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина, которая поздравила семьи, отметила, что Россия всегда славилась гостеприимством и протягивала первую руку помощи другим народам.
«Я вас благодарю за то, что вы нашли время для нас, подготовились, надели национальные костюмы, порадовали красочностью вашего визита. Мы вам очень рады. Поздравляю с Годом единства народов России и с Днем семьи. Многие народы этот день отмечают семейным ужином. Желаю и вам собраться сегодня большой семьей и провести вечер вместе», — сказала Марина Севергина.
Собравшихся поздравила и председатель Общественной палаты Наталия Хван, которая сама представляет многонациональную семью. Ее супруг — этнический кореец, у супругов в браке четыре сына и дочка.
«Сегодняшний праздник — душещипательный. Я уже несколько раз собиралась поплакать. Конечно, изумляют дети. Они — красивые, способные, талантливые. Я желаю нашим детям, чтобы на просторах России они смогли реализовать все свои таланты, потенциал, могли здесь воплотить свои мечты, потому что Господь им дал все для этого. А наша с вами задача — рожать детей и давать им правильный настрой, традиции. Когда традиции многонациональные, они расширяют вариативность детей. И мы становимся более дружными, толерантными и лояльными», — отметила председатель Общественной палаты.