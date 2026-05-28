Shot: Роскошная вилла Дмитрия Диброва подешевела на 71 миллион рублей

Вилла телеведущего Дмитрия Диброва, расположенная в элитном поселке «Успенские Поляны», подешевела на 71 миллион рублей. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.
Продать недвижимость экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» пытается уже более шести месяцев. Однако желающих купить виллу, построенную в честь экс-супруги журналиста Полины, мало. Поэтому Диброву пришлось принимать меры и понижать стоимость до 499 миллионов рублей.
Особняк — двухэтажный, с восьмью комнатами, тремя кухнями, гардеробными, сауной, бассейном, террасой для барбекю, мансардой и цокольным этажом. Ремонт — дизайнерский. Площадь составляет около 500 квадратных метров, уточнили в публикации.
Ранее Дибров рассказал, кому после развода достался автопарк, городское жилье и загородный дом на Рублевке. Детей супруги тоже поделили. Старший сын Александр остался жить с отцом, младших забрала к себе мама.
В апреле телеведущий после скандального развода пришел на программу «Секрет на миллион» на НТВ, где раскрыл некоторые подробности их отношений. Ведущая шоу Лера Кудрявцева периодически делала резкие высказывания в адрес Дибровой. Полину задели эти слова, и она решила ответить.