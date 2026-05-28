Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какой-то шок»: Шайдоров рассказал, что ему предлагали выступать за Россию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в интервью для YouTube-канала Тимура Балымбетова рассказал, что ему в прошлом предлагали выступить за Россию, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во время интервью Шайдоров вспомнил о начале тренировок в России несколько лет назад. С 2018 по 2020 годы он столкнулся с травмами, но постепенно его результаты улучшились. Фигурист вспомнил, как начал исполнять сложные четверные прыжки, после чего его зачислили в сборную Казахстана и стали выплачивать зарплату. После пандемии коронавируса ему предложили выступать за сборную России, но он отказался.

«Меня тогда заметили в России и предлагали перейти выступать за Россию. Для меня это был шок — я даже не рассматривал такой вариант и не собирался. Мой папа сразу же от этого отказался. Мы любим свою страну», — рассказал Шайдоров.