Опрос показал, каким россияне видят будущее семьи, среды для жизни и страны

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Главная ценность семьи будущего
Главной ценностью семьи будущего 38% россиян назвали материальную стабильность и заботу о детях. 24% считают, что сама модель семьи в будущем будет устроена иначе, чем сегодня, 13% думают, что важно будет сохранение семейных традиций, 11% — общие интересы, развитие и совместный досуг, 9% — эмоциональная близость и гармония, а 6% — время, проведенное вместе.
Основа национальной идентичности России
Основу национальной идентичности России 36% респондентов видят в культуре, языке и исторической памяти. Для 31% она связана с наукой, технологиями и развитием страны, для 20% — с умением сочетать традиции и современность, для 14% — со взаимопомощью и общими ценностями.
Ключевые проблемы будущего
По мнению большинства россиян (57%), одной из главных задач страны, которую предстоит решать в ближайшие 20 лет, станут демографические вызовы и качество жизни людей. 28% считают ключевым направлением развитие собственных технологий и науки, 11% — сохранение культуры и единства общества, 4% — экологические проблемы и климатические изменения.
Подростки как источник идей для будущего
Отдельный блок исследования был посвящен роли подростков в формировании будущего. Мнения разделились: 41% считают, что подросткам пока не хватает жизненного опыта для реального влияния на будущее страны. Столько же полагают, что подростки способны предлагать важные идеи, но им необходимы поддержка и наставничество. Еще 14% уверены, что молодые люди лучше чувствуют перемены и новые технологии, 4% затруднились с ответом.
Преимущество жизни в России в будущем
Главным преимуществом жизни в России через 10—15 лет участники опроса чаще всего называли безопасную среду и возможности для самореализации — так ответили 26%. Доступное и качественное здравоохранение выбрали 18%, столько же — сохранение традиций при открытости к новому. Еще 17% связывают будущее преимущество страны с развитием науки и современных технологий, 13% — с возможностями для образования и карьерного роста, 9% — с высоким уровнем цифровых сервисов.
Города будущего в России
65% считают, что города будущего останутся примерно такими же, как сейчас. 16% ждут развития экологичных городов с парками, зелеными зонами и комфортной средой, 7% — технологичных мегаполисов с цифровыми сервисами и автоматизацией. Столько же представляют будущие города компактными, где все необходимое находится рядом с домом, а 5% — удобными для удаленной работы и жизни в разных районах.
Деревни будущего в России
Похожее отношение участники опроса показали и к будущему деревень: 68% считают, что существенных изменений не произойдет. 14% видят деревни будущего как современные поселки рядом с крупными агропроизводствами, 13% — как небольшие фермерские хозяйства с новыми технологиями. Еще 3% предполагают, что деревни станут экологичными зонами для туризма и отдыха, 2% — IT-поселками для удаленной работы на природе.
Представление об успешной жизни
43% респондентов считают, что в будущем у каждого будет свое понимание успеха, 29% уверены, что главными критериями успеха будут деньги и статус, 24% предполагают, что успех будет связан с качеством жизни и внутренней гармонией, а 4% думают, что главным станет польза для общества и окружающих.
Наследие после себя
Говоря о следе, который хотелось бы оставить после себя, большинство россиян (54%) выбрали крепкую семью и ценности для следующих поколений. Еще 23% хотели бы улучшить жизнь людей вокруг себя, 9% — оставить профессиональные достижения и успех, 8% — творческое и культурное наследие. В открытых ответах, которые дали 6% участников, чаще всего встречалось желание оставить о себе добрую память.
Примечание редакции: в вопросах о национальной идентичности, преимуществах жизни в России в будущем и ценностях семьи будущего сумма ответов отличается от 100% из-за округления долей до целых значений.