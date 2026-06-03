Опрос показал, каким россияне видят будущее семьи, среды для жизни и страны

Говоря о следе, который хотелось бы оставить после себя, большинство россиян (54%) выбрали крепкую семью и ценности для следующих поколений. Еще 23% хотели бы улучшить жизнь людей вокруг себя, 9% — оставить профессиональные достижения и успех, 8% — творческое и культурное наследие. В открытых ответах, которые дали 6% участников, чаще всего встречалось желание оставить о себе добрую память.