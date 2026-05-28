Выпускникам рассказали, что грозит за использование мемов на ЕГЭ

Школьникам стоит отказаться от использования мемов из социальных сетей при написании сочинения на ЕГЭ и вместо них опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС заявила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова.

Антонова рекомендовала использовать в качестве аргументов в сочинении события, которые происходили в жизни, поступки реальных людей или примеры из литературных произведений. Упоминание в экзаменационной работе мемов из социальных сетей может привести к потере баллов. Эксперт привела пример со школьником, который написал в сочинении про человека-паука и получил ноль баллов сразу по нескольким критериям.

По ее словам, мемы не считаются культурными ценностями, поэтому их применение в аргументах может привести к снижению балла. Антонова также пояснила, что на ЕГЭ проверяют, насколько хорошо ученик знает правила русского языка и умеет приводить доводы, подкрепленные надежными источниками.

Ранее Рособрнадзор расширил список разрешенных предметов на ЕГЭ-2026.

