ООН ожидает, что следующие пять лет побьют все рекорды по жаре

Землю в ближайшие пять лет ждут новые температурные рекорды. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (структура ООН), который приводит AP News, вероятность того, что хотя бы один год между 2026 и 2030 побьет рекорд 2024-го, составляет 86%. А шанс, что планета превысит опасный порог в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриальной эпохи, — 91%.
Каждый новый отсчет в 0,1 градуса ведет к более суровым последствиям: наводнениям, засухам и смертоносным волнам жары. Отдельное беспокойство вызывает Арктика, где потепление идет в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.
Ученые также предрекают опасную засуху и пожары в Амазонии, ключевом защитнике планеты от изменений климата. Если прогноз сбудется, человечество столкнется с аномалиями, к которым не готова ни городская инфраструктура, ни сельское хозяйство, что обернется гибелью людей и скачками цен на продовольствие.
Ранее Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды обнародовал данные, согласно которым вероятность наступления супер-Эль-Ниньо в 2026 году составляет 100%.