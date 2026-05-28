ООН ожидает, что следующие пять лет побьют все рекорды по жаре

Землю в ближайшие пять лет ждут новые температурные рекорды. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (структура ООН), который приводит AP News, вероятность того, что хотя бы один год между 2026 и 2030 побьет рекорд 2024-го, составляет 86%. А шанс, что планета превысит опасный порог в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриальной эпохи, — 91%.