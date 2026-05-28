3 дачи и 35 участков подтоплены в Красноярском крае

В Красноярском крае остаются подтопленными 35 участков и восемь дорог. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Вода продолжает стоять на пойме на реках Чулым (село Красный Завод), Кеть (село Лосиноборское) и Сым (посёлок Сым). Паводковая обстановка остаётся на контроле правительства края и регионального МЧС.
Всего в регионе подтоплены 3 дачных дома, 35 приусадебных участков и 8 участков автомобильных дорог. Специалисты проводят мониторинг уровня воды и оповещают население.
Ранее мы сообщали, что уровень Енисея в Красноярске пошёл на спад после снижения сбросов на ГЭС.
