Минприроды создаст рабочую группу с общественниками для защиты зелёных насаждений

экологическими активистами. Основными темами стали совершенствование системы охраны зелёных насаждений и развитие «зелёного каркаса» региона. По итогам встречи определён ряд шагов по усилению контроля и корректировке регионального законодательства.
Одним из центральных вопросов стало внесение поправок в областной закон № 100 «Об охране зелёных насаждений». Оксана Астахова подчеркнула, что мнения жителей и экспертного сообщества будут приняты к обсуждению при актуализации документа. В министерстве начнёт работу рабочая группа, в которую войдут экологические активисты, специализирующиеся на защите зелёных насаждений.
Также планируется актуализировать систему штрафов за повреждение и незаконную вырубку деревьев, которые долгое время требовали пересмотра.
В ходе встречи был поднят вопрос повреждения зелёных насаждений в центре Калининграда. Участились случаи поломки ветвей ценных и редких пород — магнолии, катальпы, сирени. В период цветения некоторые жители и гости города обрывают ветви деревьев для букетов.
Специалисты предупреждают, что такие действия наносят растениям серьёзные травмы: через места сломов в ствол проникают инфекции и грибковые заболевания, что может привести к болезни и даже гибели дерева.
В министерстве просят сообщать о фактах вандализма или порчи зелёных насаждений по телефонам: горячая линия правительства Калининградской области: 8 (800) 201−39−00;министерство природных ресурсов и экологии региона: 8 (4012) 99−41−72.
Оксана Астахова отметила важность наличия профильных ботаников и дендрологов в штатах муниципалитетов. Минприроды направит в администрации рекомендации о привлечении таких специалистов в органы местной власти для более качественной защиты насаждений.
Также будет проведена работа по регулированию законодательства об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения. Принято решение о точечной корректировке положений под каждое ООПТ.
«Наш безусловный приоритет — сохранение уникального зелёного фонда и природного богатства заповедных территорий. Обновление положений направлено на поиск разумного баланса: мы создаём условия для развития цивилизованного туризма, но при этом ограничиваем любое воздействие на ООПТ в тех зонах, где это может нарушить хрупкое экологическое равновесие», — подчеркнула Оксана Астахова.