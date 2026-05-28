На «Автотор-Арене» дан старт семи видам программы Российско-Китайских молодёжных летних игр

Во дворце спорта «Автотор-Арена» в Калининграде начались соревнования Российско-Китайских молодёжных летних игр. В рамках турнира на этой площадке пройдут старты по художественной гимнастике, скалолазанию, синхронному плаванию, спортивной борьбе, боксу, самбо и ушу. Партнёр соревнований — завод «Автотор».
Официальная церемония открытия состоялась 25 мая в Светлогорске: в «Янтарь-холле» встречали министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, руководителя Главного государственного управления по физкультуре и спорту КНР Чжан Цзяшэня и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Приветствие спортсменам направил президент России. Шоу-программа объединила номера артистов, акробатов и гимнастов.
Первый соревновательный день на главной площадке соревнований открыли художественные гимнастки. Универсальный игровой зал площадью 2700 квадратных метров переоборудовали под ковры для разминки и основных выступлений, судейскую зону и зрительские трибуны. Серебряный призёр первенства России-2024 Елизавета Гречишникова назвала Игры важнейшим стартом — «маленькой Олимпиадой», особо отметив современный уровень арены и прекрасную зрительскую атмосферу.
Китайская делегация высоко оценила условия. Тренер Йи Луо подчеркнула тёплый приём в регионе и впечатление, которое на команду произвела «Автотор-Арена» как спортивный объект.
Параллельно прошли соревнования по скалолазанию (дисциплина — трудность). Участники проходили вертикальную трассу высотой 16,5 м. Комплекс скалодромов был введён в эксплуатацию в 2021 году и в это «Автотор» инвестировал 27,5 млн рублей. За последние годы площадка неоднократно принимала всероссийские турниры и является одной из лучших крытых площадок страны. Отметим, в составе сборной России выступает калининградская спортсменка Александра Нетепенко. Соревнования продлятся до 30 мая. Также запланированы старты по боулдерингу — прохождению сложных коротких маршрутов без страховочной системы.
На спортивном объекте всё внимание сосредоточено на комфорте спортсменов, но и не забыли про зрителей. В том числе и юных. Для гостей организованы интерактивные детские зоны, а рядом с ареной можно оценить автомобили, выпускаемые в Калининграде.
Напомним, «Автотор-Арена» построена и оснащена за счёт собственных средств компании. Это позволило на 42 тысячах квадратных метрах разместить площадки для занятий более чем 40 видами спорта. Отдельная гордость — бассейн олимпийского класса, футбольный манеж с сертификатом FIFA и универсальный зал, способные принимать соревнования самого высокого уровня — такие как Российско-Китайские молодёжные летние игры.