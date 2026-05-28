На «Автотор-Арене» дан старт семи видам программы Российско-Китайских молодёжных летних игр

Параллельно прошли соревнования по скалолазанию (дисциплина — трудность). Участники проходили вертикальную трассу высотой 16,5 м. Комплекс скалодромов был введён в эксплуатацию в 2021 году и в это «Автотор» инвестировал 27,5 млн рублей. За последние годы площадка неоднократно принимала всероссийские турниры и является одной из лучших крытых площадок страны. Отметим, в составе сборной России выступает калининградская спортсменка Александра Нетепенко. Соревнования продлятся до 30 мая. Также запланированы старты по боулдерингу — прохождению сложных коротких маршрутов без страховочной системы.