Петербургские девелоперы делают ставку на премиальную курортную недвижимость на Балтике

первой линии Балтийского моря в посёлке Янтарный Калининградской области. Проект площадью 5 гектаров рассчитан всего на 27 домов и ориентирован на покупателей, рассматривающих загородную недвижимость как формат «второго дома» для сезонного отдыха. В настоящее время открыт старт продаж, ведётся подготовка территории к реализации проекта.
Как отметила управляющий партнёр Puzzle Realty Мария Фёдорова, ещё два года назад спрос на премиальную недвижимость у моря был сосредоточен преимущественно на южных направлениях. Сейчас, по её словам, наблюдается смещение интереса в сторону Балтики — благодаря приватности, более умеренному климату, историко-природной атмосфере и ограниченному предложению качественных проектов.
Рост туристического потока в регион.
По данным СберАналитики, в 2025 году Калининградскую область посетили 2,5 миллиона туристов — рекордный показатель для региона. Турпоток вырос примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а общий объём расходов путешественников достиг 25 миллиардов рублей. С 2019 года рост составил 47 процентов. Как ранее заявлял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, к 2030 году показатель может достичь 4 миллионов человек. На фоне растущего интереса к региону и ограниченного предложения качественной загородной недвижимости у моря Балтика постепенно формируется как новое направление спроса для покупателей второго дома.
Расположение и инфраструктура посёлка.
Одним из ключевых преимуществ посёлка девелопер называет его расположение. Посёлок «39/19» находится в непосредственной близости от протяжённой песчаной береговой линии Балтийского моря и пляжей Янтарного, отмеченных международным экологическим сертификатом «Голубой флаг». От территории посёлка до пляжа — около 100 метров, путь проходит через лесопарк площадью около 40 гектаров, расположенный прямо на берегу. В Puzzle Realty подчёркивают, что сочетание первой линии, закрытой безопасной среды и ограниченного числа резидентов является уникальным форматом для Калининградской области и Балтийского побережья России.
Архитектура и коммунальный комфорт.
Архитектурная концепция проекта выдержана в современной минималистичной стилистике: предусмотрены единый архитектурный код и панорамное остекление с видами на Балтийское море. Для резидентов будут организованы услуги управляющей компании, прогулочные маршруты вдоль моря, спортивные и рекреационные пространства. Отдельный акцент сделан на коммунальном комфорте: централизованное водоснабжение, оптоволоконный интернет, подземные электросети и закрытая дренажная система.
Площадь участков варьируется от 8 до 30 соток. Стоимость домовладений — от 27 миллионов рублей. В строительстве предусмотрены как типовые дома, так и дома по индивидуальным проектам.
Окрестности и транспортная доступность.
Будущий посёлок расположится в окружении социальной и рекреационной инфраструктуры: до ближайшего пляжа — не более 100 метров, до подводного парка «Янтарный» на дне Синявинского озера — около 500 метров. В 3,5 километрах расположены Янтарный замок, парк Беккера и Музей янтаря. Аэропорт Калининграда находится в 55 километрах, дорога по скоростной трассе занимает не более 40 минут.