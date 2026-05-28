Петербургские девелоперы делают ставку на премиальную курортную недвижимость на Балтике

По данным СберАналитики, в 2025 году Калининградскую область посетили 2,5 миллиона туристов — рекордный показатель для региона. Турпоток вырос примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а общий объём расходов путешественников достиг 25 миллиардов рублей. С 2019 года рост составил 47 процентов. Как ранее заявлял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, к 2030 году показатель может достичь 4 миллионов человек. На фоне растущего интереса к региону и ограниченного предложения качественной загородной недвижимости у моря Балтика постепенно формируется как новое направление спроса для покупателей второго дома.