Проценты по вкладам: когда они не повлияют на назначение единого пособия

Как пояснили в ведомстве, проценты по вкладам не повлияют на решение, если соблюдено одно из следующих условий: сумма процентов за предыдущий год не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области — 19507 рублей;сумма процентов превышает прожиточный минимум, но сам вклад был закрыт не менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления.
В последнем случае полученные в расчётном периоде проценты всё же будут учтены в общем доходе семьи, но не полностью. Доходы разделят на 12 месяцев и умножат на количество месяцев налогового периода (предыдущего года), которые вошли в расчётный период. Пример расчёта, приведённый в сообщении СФР.
Заявление подаётся в июне 2026 года. Расчётный период для учёта доходов — с мая 2025 года по апрель 2026 года. Вклад закрыт в ноябре 2025 года (более шести месяцев назад), сумма процентов по нему составила 30000 рублей.
Расчёт: 30000 рублей / 12 × 7 (период с 1 мая по 30 ноября 2025 года) = 17500 рублей.
Таким образом, в общий доход семьи будет включена сумма процентов в размере 17500 рублей.
В СФР также подчеркнули, что эти правила действуют только при соблюдении остальных финансовых и имущественных критериев, необходимых для назначения пособия, а также при подтверждении занятости родителей.