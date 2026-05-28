Странная привычка беременной из Башкирии едва не стоила ей жизни

Врачи из Стерлитамака поделились уникальной историей девушки с синдромом Рапунцель.

Источник: Скриншот видео Ильшата Яппарова

В Стерлитамаке врачи столкнулись с необычным клиническим случаем. В хирургическое отделение экстренно поступила 23-летняя пациентка с жалобами на сильную слабость, обмороки, тошноту и рвоту с кровью. Выяснилось, что во время беременности у неё была необычная привычка: она ела собственные волосы. В медицине такое состояние называют синдромом Рапунцель. В желудке образовался огромный инородный предмет — трихобезоар. Это плотный комок из волос, который со временем заполнил почти весь желудок и даже привёл к образованию язвы. Достать его с помощью эндоскопа не удалось, так как волосяной ком был очень большим. Врачам пришлось разрезать желудок и извлечь огромный «волосяной шар» размером 25 на 10 сантиметров. Он полностью повторял форму желудка. Операция прошла успешно. Сейчас пациентку уже выписали, сообщил главврач Ильшат Яппаров.