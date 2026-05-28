В Стерлитамаке врачи столкнулись с необычным клиническим случаем. В хирургическое отделение экстренно поступила 23-летняя пациентка с жалобами на сильную слабость, обмороки, тошноту и рвоту с кровью. Выяснилось, что во время беременности у неё была необычная привычка: она ела собственные волосы. В медицине такое состояние называют синдромом Рапунцель. В желудке образовался огромный инородный предмет — трихобезоар. Это плотный комок из волос, который со временем заполнил почти весь желудок и даже привёл к образованию язвы. Достать его с помощью эндоскопа не удалось, так как волосяной ком был очень большим. Врачам пришлось разрезать желудок и извлечь огромный «волосяной шар» размером 25 на 10 сантиметров. Он полностью повторял форму желудка. Операция прошла успешно. Сейчас пациентку уже выписали, сообщил главврач Ильшат Яппаров.
Странная привычка беременной из Башкирии едва не стоила ей жизни
Врачи из Стерлитамака поделились уникальной историей девушки с синдромом Рапунцель.