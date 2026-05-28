РУСАЛ принял участие в эко-хакатоне для школьников Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевой экологический Слет «Юннаты Красноярья», посвященный 90-летию юннатского движения прошел при участии компании РУСАЛ.
Мероприятие объединило школьников, педагогов и представителей бизнеса. В формате хакатона участники разрабатывали решения для экологии региона. В слете приняли участие команды из Красноярска, Ачинска, Лесосибирска, Минусинска, Железногорска и других регионов края.
Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова, подчеркивая значение краевого юннатского движения, отметила: «Для РУСАЛа экологическая повестка — приоритет, поэтому мы поддерживаем проекты, которые вовлекают молодёжь в решение реальных экологических задач. Такие проекты помогают уже сегодня развивать идеи ребят и формировать новое поколение экологов — будущих экспертов и, возможно, наших сотрудников».
Школьники работали по 5 направлениям, включая «Современные технологии в экологии». Экспертом от РУСАЛа выступила специалист отдела экологии Валентина Новикова: «Такие мероприятия позволяют выявить возможности новых поколений, увидеть лидерский и интеллектуальный потенциал детей, которым предстоит решение экологических вызовов. Дети мыслят в соответствии с новым временем. Надо только помочь им грамотно погрузиться в экологические темы, и результат, конечно же, будет!».
Победителем хакатона стала команда лицея № 102 из Железногорска. Ребята разработали концепцию эко-робота с элементами искусственного интеллекта, который анализирует водную среду, распознаёт инородные объекты, загребает мусор механической рукой и сортирует его по фракциям.
«Наш классный руководитель, хоть и преподаёт английский, сумел нас увлечь экологией. Мы предложили ИИ-робот, который сам находит в реке мусор, собирает его и сортирует. Очень помогла консультация эксперта РУСАЛа Валентины Геннадьевны — она показала, как сделать наш проект рабочим, и подсказала, что именно нужно поправить», — поделился опытом участник команды-победителя Миша Фокин.
Подобные проекты помогают школьникам получать практический опыт и искать решения для реальных экологических задач.
