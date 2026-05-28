Хабаровский край выбирает свою «Семью года» для участия во Всероссийском финале

Для участников обязательным условием стала не просто формальная подача документов, а реальная вовлеченность в жизнь нашего региона.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года», в котором участвуют 22 семьи из 12 муниципальных районов и 2 городских округов. Эти семьи уже отправили свои портфолио организаторам для определения победителей на федеральном уровне. Конкурс, организованный Минтрудом России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, традиционно выделяет самые активные и социально ответственные династии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Наша задача — не просто подвести итоги, а создать вокруг финалистов среду постоянного внимания и поддержки, чтобы их успех вдохновлял тысячи других семей нашего региона. Каждая семья по-своему уникальна, и на своем примере показывает, что искренняя любовь, уважение, труд и упорство приводит к большим результатам», — прокомментировала начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.

Финалисты будут определены в различных номинациях, таких как «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций» и «Семья — защитник Отечества». Участие в конкурсе требует не только подачи документов, но и активной вовлеченности в жизнь региона, включая здоровый образ жизни, благотворительность и общественную деятельность.

Важным нововведением в этом году стало включение в состав экспертной комиссии представителя семьи-победителя прошлого года. В этом году честь оценивать конкурсантов выпала семье Деккер из Хабаровского края, которая в 2025 году одержала победу во всероссийском финале в номинации «Семья — защитник Отечества». Такой подход позволяет более глубоко и практически оценить участников конкурса.

«Мы молодая семья и нам никогда не бывает скучно! Мы постоянно в движении: это спортивные мероприятия, общественно-полезная деятельность, байкерские автопробеги, концерты, помощь в храме и участникам специальной военной операции. Делаем это от чистого сердца, потому что не можем по-другому. Наши дети хоть еще и малы, но растут окруженные любовью и заботой. Благодаря папе Евгению дети приобщаются к спорту, мы много вместе читаем интересных книг, активно принимаем участие в благоустройстве нашего двора и улиц поселка Ванино», — поделилась эмоциями семья Рябовых из Ванинского района.

Участие в «Семье года» дает семьям возможность почувствовать свою значимость, обменяться бесценным опытом в воспитании детей, волонтерстве, общественной жизни с семьями из других районов и даже регионов. Такие мероприятия сплачивают сообщества: семьи начинают больше взаимодействовать друг с другом, инициировать совместные проекты, помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» будут подведены 5 июня 2026 года.