Хабаровский край выбирает свою «Семью года» для участия во Всероссийском финале

«Мы молодая семья и нам никогда не бывает скучно! Мы постоянно в движении: это спортивные мероприятия, общественно-полезная деятельность, байкерские автопробеги, концерты, помощь в храме и участникам специальной военной операции. Делаем это от чистого сердца, потому что не можем по-другому. Наши дети хоть еще и малы, но растут окруженные любовью и заботой. Благодаря папе Евгению дети приобщаются к спорту, мы много вместе читаем интересных книг, активно принимаем участие в благоустройстве нашего двора и улиц поселка Ванино», — поделилась эмоциями семья Рябовых из Ванинского района.