Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр МВД РФ наградил пермского кадета за помощь в задержании преступника

Восьмиклассник возвращался со школы и увидел, как полицейские гнались за закладчиком.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня защиты детей Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 17 подростков из 13 регионов страны. Самому младшему из них — всего 9 лет.

— Все вы в экстремальных ситуациях подтвердили свою личностную и гражданскую зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность. Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность — это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное — в сложный момент не остаться в стороне. Это и есть единство, — сказал глава ведомства.

Среди награжденных — пермяк Константин Гусев.

22 апреля прошлого года смелый пермский кадет помог сотрудникам полиции задержать преступника.

Константину 15 лет, он ученик кадетского класса. В тот день он возвращавшийся из школы домой, когда увидел, как из-за домов выбегает мужчина, а за ним едет полицейский уазик с мигалками. Еще несколько мгновений, и мужчина скрылся бы в проулке, куда машина бы точно не проехала. Парень мгновенно решил помочь полицейским его словить. Схватил мужчину за шею и положил на асфальт. Практически сразу же подбежал сотрудник полиции и надел мужчине наручники. Позже выяснилось, что у задержанного была с собой доза наркотических веществ в кармане.

Почетную грамоту МВД России и ценный подарок пермскому подростку вручил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он тепло поблагодарил храброго юношу за его поступок и пожелал дальнейших успехов в учебе. Также он наградил Константина юбилейной медалью «100 лет пермскому обществу “Динамо”», пожелав ему ярких спортивных побед и достижений.

Узнать больше по теме
Владимир Колокольцев: подробная биография и интересные факты о жизни и карьере
Подробная биография и интересные факты о жизни и службе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Читать дальше