Министр МВД РФ наградил пермского кадета за помощь в задержании преступника

Константину 15 лет, он ученик кадетского класса. В тот день он возвращавшийся из школы домой, когда увидел, как из-за домов выбегает мужчина, а за ним едет полицейский уазик с мигалками. Еще несколько мгновений, и мужчина скрылся бы в проулке, куда машина бы точно не проехала. Парень мгновенно решил помочь полицейским его словить. Схватил мужчину за шею и положил на асфальт. Практически сразу же подбежал сотрудник полиции и надел мужчине наручники. Позже выяснилось, что у задержанного была с собой доза наркотических веществ в кармане.