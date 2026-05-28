Родившая семерых детей от иностранцев красноярка запрещала старшим дочкам ходить в школу

В Красноярском крае мать семерых детей заставляла старших дочерей сидеть с младшими и вести хозяйство, запрещая им ходить в школу и на кружки. Об этом сообщается в отчете уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой за 2025 год.
На прием пришла 19-летняя девушка. Она пояснила, что из-за поведения матери ушла из дома. Позже по той же причине отказывалась жить с семьей и ее 15-летняя сестра — девочку по собственному заявлению поместили в Краевой центр семьи и детей. Пока она жила в центре, то с удовольствием ходила на занятия и показывала хорошую успеваемость, но возвращаться домой категорически не хотела.
Отец пятерых старших детей — гражданин Таджикистана, его местонахождение неизвестно. Отец двух младших — уроженец Азербайджана, он находится в СИЗО по подозрению в тяжком преступлении.
После вмешательства уполномоченного семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении. Психологи помогли восстановить отношения матери с 15-летней дочерью, и девочка вернулась домой. Женщине разъяснили ее обязанности и дали рекомендации по воспитанию детей. Сейчас профилактическая работа продолжается.
