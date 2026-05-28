Последствия будут тяжелейшими: в МИД России оценили шансы НАТО на блокировку или захват Калининграда

«Я оцениваю их как нулевые. Любые попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить — это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает», — добавил замминистра.
Накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис, комментируя свой недавний призыв к захвату Калининграда, отметил, что предложение атаковать Калининград силами НАТО необходимо для демонстрации решимости стран Балтии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининградскую область высказываниями на грани безумия. Песков отметил, что не считает нужным серьезно относиться к подобным высказываниям. По его словам, они скорее свидетельствуют об оголтелости литовских политиков.