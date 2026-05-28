Последствия будут тяжелейшими: в МИД России оценили шансы НАТО на блокировку или захват Калининграда

Грушко: у НАТО ноль возможностей заблокировать или захватить Калининград.

Источник: Комсомольская правда

Все попытки заблокировать или захватить Калининград обернутся для НАТО тяжелейшими последствиями. Шансы альянса реализовать подобные планы равны нулю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Я оцениваю их как нулевые. Любые попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить — это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает», — добавил замминистра.

Накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис, комментируя свой недавний призыв к захвату Калининграда, отметил, что предложение атаковать Калининград силами НАТО необходимо для демонстрации решимости стран Балтии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининградскую область высказываниями на грани безумия. Песков отметил, что не считает нужным серьезно относиться к подобным высказываниям. По его словам, они скорее свидетельствуют об оголтелости литовских политиков.

