На трассе Чита — Хабаровск в ЕАО пострадали водитель и 17-летняя пассажирка

В Еврейской автономной области на федеральной трассе «Чита — Хабаровск» в Облученском районе произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось глубокой ночью — около 02:30 на 1906 километре дороги.
Об этом сообщает Госавтоинспекция области.
По предварительным данным, водитель Toyota Ractis при обгоне выехал на встречную полосу, нарушив дорожную разметку. На высокой скорости он не удержал автомобиль, и машина ушла в правый кювет по ходу движения.
Удар пришёлся в дерево.
В результате ДТП травмы получили водитель и 17-летняя пассажирка.
По данным ГАИ, всего за 27 мая на территории области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий.