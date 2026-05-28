В «Доме Мейерхольда» в Пензе установят новое оборудование

Новое оборудование появится в Центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» в Пензе при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.
В камерном зале полным ходом идет подготовка к установке современной световой, звуковой и видеопроекционной техники.
«Здесь полностью поменяется световое и звуковое оборудование, появятся новые технические решения, которые позволят актерам максимально реализовывать любые творческие задумки. Это полная замена нынешнего оборудования. Согласно разработанному проекту технического переоснащения, те изменения, которые здесь произойдут, позволят нам следующие несколько десятилетий работать на перспективу и радовать пензенского зрителя», — отметил временно исполняющий обязанности министра культуры и туризма региона Сергей Бычков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.