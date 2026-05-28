В Хабаровском крае осудили мужчину за незаконную рубку шести лиственниц на 134 тысячи рублей

В Хабаровском крае суд вынес приговор 31-летнему жителю Амурска за незаконную рубку лесных насаждений. Мужчина спилил шесть лиственниц в Литовском участковом лесничестве и причинил ущерб государству более чем на 134 тысячи рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, преступление было совершено в январе 2026 года. Осуждённый отправился в лесной массив Литовского участкового лесничества, где незаконно спилил шесть деревьев породы лиственница. Древесину он планировал использовать в личных целях. Однако его действия были выявлены, и по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в крупном размере.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и в полном объёме погасил причинённый бюджету ущерб. Этот фактор сыграл ключевую роль при вынесении приговора. Амурский городской суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Государственное обвинение по делу поддержано Амурской городской прокуратурой. Приговор вступил в законную силу.
