Первые грибы пошли под Минском — есть даже подберезовик

Под Минском белорусы начали находить первые грибы, пишет pristalica.by.
Так, жительница Колодищей на собственном участке нашла в траве выросший подберезовик.
В местном чате спустя пару дней опубликовал фото грибов, обнаруженных на улице Минской, и другой житель поселка.
К слову, ранее в минском пригороде находили и другие весенние грибы. Например, в середине апреля жительница Михановичей находила сморчки и сморчковые шапочки, которые относятся к категории условно-съедобных грибов.
А в Прилуках собирали трутовик серно-желтый, который растет на лиственных деревьях. Тогда минчанка насобирала сразу 2,5 килограмма этих грибов. Эта же любительница тихой охоты присылала еще фото трутовика чешуйчатого, которого называют также пестрец или заячник.