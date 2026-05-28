Стало известно, сколько россиян совмещают работу с подработкой

Согласно информации, РИА Новости, результаты опроса, проведенного специалистами свидетельствуют о том, что более 20% граждан России сочетают основную трудовую деятельность с дополнительными заработками. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тысячи человек, достигших совершеннолетия.
Анализ полученных данных показал, что 21% опрошенных имеют дополнительную работу, не оставляя при этом основного места. Из этого числа 8% одновременно работают по найму и в статусе самозанятого. Остальные 13% находят подработки в сторонних организациях, уточнили эксперты.
Среди тех, кто практикует совмещение различных форм занятости, почти половина (46%) заявили, что выполняют дополнительные задачи на своем основном рабочем месте.
На данный момент 37% участников опроса трудятся по трудовому договору. Только в качестве самозанятых работают 33% респондентов. Еще 8% опрошенных указали, что занимаются фрилансом, не имея официального оформления.
