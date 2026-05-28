В микрорайоне Видном в Иванове стартовало благоустройство набережной

Благоустройство набережной стартовало в микрорайоне Видном в городе Иваново на участке от улицы 2-й Камвольной до улицы Павла Большевикова. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ивановской области.
Специалисты приступили к подготовке основания под пешеходные и велосипедные дорожки, прокладке кабелей электроосвещения и видеонаблюдения, монтажу дренажной системы и подготовке площадок для будущих зон отдыха.
«Первый этап работ начат, контракт рассчитан до октября этого года. Сейчас работы идут полным ходом: ведется разработка грунта, подготовка оснований. Подрядчик доложил, что все необходимые строительные материалы закуплены. Работы ведутся сразу на двух участках навстречу друг другу, и мы видим, что подрядная организация настроена выполнить обязательства качественно и в срок», — отметил заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Плетников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.