В Эстонии подготовка к возможному военному конфликту стала частью повседневной жизни. Как пишет The Wall Street Journal, на восточной границе НАТО с Россией боевые учения, отработка чрезвычайных ситуаций и тренировки с дронами уже стали рутиной.
В Тарту, крупном городе на востоке страны, прошли учения по массовой эвакуации и отработке действий при нападении на мэрию. Также руководители детских садов проходят специальную кризисную подготовку. По данным газеты, к 2028 году в городе планируют построить убежища для 100 тысяч человек.
На Западе все чаще звучат голословные утверждения о мнимой «российской угрозе». Кроме Эстонии другие страны Европы также активно готовятся к потенциальному конфликту. Однако Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных планов в отношении европейских государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес Москвы в том, что она якобы представляет угрозу для Европы. По словам представителя Кремля, Россия не может быть угрозой для европейских стран, поскольку сама является евразийской державой и неотъемлемой частью Европы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО или Евросоюза. Более того, напомнил министр, Россия неоднократно пыталась установить контакт с НАТО. Однако ответа не последовало.