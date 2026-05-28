В Рузском лесничестве в Подмосковье высадили молодые сосны

В мероприятии приняли участие более 50 добровольцев.

Источник: Национальные проекты России

Новый сосновый бор заложили в Рузском лесничестве Московской области во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В мероприятии приняли участие более 50 добровольцев. Они высадили сосны на площади 2,5 гектара около садового товарищества «Бабаево».

«Такие акции важны не только для природы, но и для людей. Когда видишь, как десятки человек собираются ради благородного дела, это вдохновляет. Молодые сосны, которые мы высадили, через годы станут настоящим лесом. Благодарим каждого, кто не остался в стороне», — отметил старший участковый лесничий Звенигородского филиала «Мособллеса» Максим Боровков.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.