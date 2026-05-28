Германия продолжает идти по пути милитаризации: немцев старше 45 планируют обязать проходить военные учения

В Германии разрабатывают законопроект об обязательных военных учениях для резервистов, которые прослужили менее года и достигли 45 лет. Причем это будет касаться как мужчин, так и женщин. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ.
По данным издания, тренировки будут длиться две недели. Из намерены проводить каждый год или раз в два года. Для тех, кто прослужил более года либо проходит службу в качестве временного военного, возрастная планка поднимается до 65 лет.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что подобные меры необходимы для обеспечения «надежной доступности резерва», который имеет огромное значение для нацбезопасности страны.
Правительство Германии может одобрить законопроект в начале июля. По информации Spiegel, решение, скорее всего, будет принято не на официальном заседании, а на «символическом собрании».
Ранее KP.RU писал, что во Франции опасаются милитаризации ФРГ. По мнению французского депутата Флориана Филиппо, перевооружение немецкой армии намного опаснее мнимой угрозы от России.