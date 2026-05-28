Из‑за урагана под Ростовом пострадали машины и дома

27 мая в Таганроге (Ростовская область) из‑за сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение. Ураган привёл к обрыву ветвей деревьев и линий электропередач.
В службу спасения поступило свыше трёх тысяч звонков: горожане массово сообщали об отключениях электроэнергии и упавших деревьях. Наиболее сложная ситуация сложилась в следующих районах: садоводческие товарищества на Мариупольском шоссе; улицы Нестерова, Чайковского, Таврическая, Бериева, Дзержинского, Морозова.
По информации главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, в результате непогоды повреждено более 15 автомобилей.
Аварийные бригады энергетиков приступили к восстановлению электроснабжения в круглосуточном режиме. Подготовлены все необходимые ресурсы и резервные бригады для оперативного устранения последствий урагана.