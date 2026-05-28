«Необходимо прийти в спецЦОН»: полиция обратилась к владельцам мопедов

Полиция обратилась к владельцам мопедов и призвала тех, кто еще не зарегистрировал транспортные средства, сделать это в срочном порядке, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщает ведомственный сайт МВД, все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. Для этого владельцам необходимо обратиться в специализированный ЦОН по месту жительства и предоставить соответствующие документы.

Владельцам нужно предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;

  • технический документ либо сведения о технических характеристиках мопеда;

  • заявление о постановке на учет;

  • акт осмотра транспортного средства;

  • квитанцию об оплате государственных пошлин.

По итогам процедуры владельцу выдается государственный регистрационный номер и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также необходимо оформить страховой полис.

Эксплуатация незарегистрированных мопедов является нарушением законодательства и влечет административную ответственность. Управление мопедом допускается только при наличии водительского удостоверения категории А1. Эксплуатация транспортного средства без регистрации и соответствующей категории водительского удостоверения запрещена.

В полиции призвали владельцев не откладывать процедуру регистрации и привести мопеды в соответствие с установленными требованиями.

Начальник управления административной полиции департамента полиции города Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что мопеды являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому к ним предъявляются соответствующие требования. Регистрация — это не формальность, а необходимая мера для обеспечения безопасности водителей и других участников дорожного движения. Игнорирование установленных норм влечет ответственность вплоть до запрета эксплуатации транспортного средства.