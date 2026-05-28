«Необходимо прийти в спецЦОН»: полиция обратилась к владельцам мопедов

Как сообщает ведомственный сайт МВД, все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. Для этого владельцам необходимо обратиться в специализированный ЦОН по месту жительства и предоставить соответствующие документы.
Владельцам нужно предоставить:
документ, удостоверяющий личность;
технический документ либо сведения о технических характеристиках мопеда;
заявление о постановке на учет;
акт осмотра транспортного средства;
квитанцию об оплате государственных пошлин.
По итогам процедуры владельцу выдается государственный регистрационный номер и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также необходимо оформить страховой полис.
Эксплуатация незарегистрированных мопедов является нарушением законодательства и влечет административную ответственность. Управление мопедом допускается только при наличии водительского удостоверения категории А1. Эксплуатация транспортного средства без регистрации и соответствующей категории водительского удостоверения запрещена.
В полиции призвали владельцев не откладывать процедуру регистрации и привести мопеды в соответствие с установленными требованиями.
Начальник управления административной полиции департамента полиции города Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что мопеды являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому к ним предъявляются соответствующие требования. Регистрация — это не формальность, а необходимая мера для обеспечения безопасности водителей и других участников дорожного движения. Игнорирование установленных норм влечет ответственность вплоть до запрета эксплуатации транспортного средства.