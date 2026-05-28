Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доходы пермского бюджета вырастут

Дополнительные средства направят на ремонт дорог и оснащение новых зданий школ.

Источник: Комсомольская правда

Доходы бюджета Перми в 2026 году вырастут на 154 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах — на 110 и 112 миллионов рублей соответственно. Рост связан с увеличением доходов от продажи земельных участков.

В связи с этим депутаты Пермской городской Думы поддержали поправки в текущий бюджет города. Согласно поправкам, дополнительные доходы будут направлены на оснащение оборудованием здания лицея № 10 по улице Серебристой и нового здания лицея № 3, а также на расселение аварийного жилья.

На ремонт автомобильных дорог в 2026 году дополнительно будет направлено 242 миллиона рублей, в 2027 году — 91 миллион. 45 миллионов — на расселение аварийного жилья, 30 миллионов — на выплаты многодетным семьям вместо земельного участка.

— Мы сохраняем принципы, которые заложили при формировании бюджета на 2026 год. Мы подчеркнули расходы социального характера, выделив дополнительные средства на два ключевых объекта образования. Стараемся не отходить от заданного тренда и сохранять социальную направленность каждого бюджетного рубля, — отметил Дмитрий Малютин.