Как ИИ помогает бороться с опустыниванием и управлять стройкой на Юге России

В Калмыкии запустили пилотный проект по борьбе с опустыниванием. Нейросеть от Сбера анализирует спутниковые снимки и учится видеть изменения почвы, безошибочно определяя участки, где земля критически истощена. ГигаЧат Бизнес моделирует обстановку на годы вперед и подсказывает аграриям, как вернуть полям плодородие. Опыт Элисты оказался востребован: в 2026 году на Кавказском инвестиционном форуме Ставрополье заключило соглашение о запуске аналогичного мониторинга у себя.