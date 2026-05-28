В школе № 2 в Анапе открылась площадка по выращиванию винограда

Опытно-экспериментальная площадка по выращиванию винограда открылась на базе школы № 2 в городе Анапе Краснодарского края. Такие пространства популяризируют рабочие профессии, что отвечает задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации города-курорта.
Ученики профильных классов будут там отрабатывать практические навыки — от высадки саженцев до сбора созревших гроздьев. Проект реализован совместно с винодельческим предприятием «Скалистый берег», школа заключила с компанией долгосрочное соглашение.
«Всего на базе школ Анапы действует более 100 профориентационных классов, среди них педагогические, медицинские, агропромышленные и многие другие. Профильное обучение помогает ребятам как можно раньше определиться с выбором профессии и выявить склонность к тем или иным направлениям», — отметила глава Анапы Светлана Маслова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.