Глобальное потепление вызвало беспрецедентное замедление скорости вращения Земли

Специалисты отметили, что темпы удлинения дня составляют приблизительно 1,33 мс на 100 лет, что являются уникальными показателями за всю историю наблюдений.

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Австрийские и швейцарские ученые зафиксировали рекордное в истории геологии замедление скорости вращения Земли. Такое явление спровоцировано глобальным потеплением и таянием ледников. Об этом в воскресенье сообщила телекорпорация Би-би-си со ссылкой на исследование.

По данным ученых, по мере изменения климата, ускоряется таяние ледяных шапок планеты, в результате чего высвобождается большое количество воды, которая попадает в океаны и по ним стремится к экватору. Отмечается, что такое заполнение водоемов смещает массу с полюсов планеты и постепенно замедляет ее вращение. Ученые пришли к выводу, что нынешние темпы удлинения дня составляют приблизительно 1,33 мс на 100 лет, что являются беспрецедентными показателями за всю историю наблюдений.

«Такой сдвиг продолжительности суток требует ошеломляющего перераспределения массы: порядка 1 тыс. гигатонн. Чтобы вообразить себе такое количество жидкости, представьте себе целый куб льда,, он будет высотой 10 км, выше Эвереста», — привела телекорпорация заявление доктора Мостафа Киани Шахванди, соавтора исследования. Он пояснил, что изменение энергии вращения Земли с точки зрения планетарной силы эквивалентно землетрясению магнитудой 9,0.

Отмечается, что около 2 млн лет назад темпы замедления скорости вращения Земли были близки к сегодняшним показателям, но это был исключительный случай образования хрупких ледяных покровов и естественного всплеска диоксида углерода. Последствия деятельности человека, по словам ученых, уже более века соответствуют самым беспрецедентным случаям в истории.

Исследователи подчеркнули, что с практической точки зрения сдвиг продолжительности суток может отразиться на точности навигации космических аппаратов по Солнечной системе, а также GPS-навигации. «Самый важный вывод — влияние человека на земные системы настолько углубилось, что теперь мы меняем само вращение Земли», — подчеркнул соавтор исследования доктор Бенедикт Соя.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше