В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%

Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.

В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен. Заметно подешевела в связи с наступлением сезона плодовоовощная продукция — на 0,11%. Помидоры подешевели на 3,6%. Замедлились темпы роста на капусту до 1,3%, на лук — до 2,1%.

Яйца стали более доступнее для россиян на 2,2%, цены на сливочное масло снизились на 0,4%, молоко стало дешевле на 0,2%.