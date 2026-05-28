Школа в поселке Куженер в Марий Эл получила новое оборудование

Новое оборудование поступило в школу № 2 поселка Куженер в Республике Марий Эл по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в отделе образования администрации Куженерского района.
Так, в кабинете по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» установили макеты массогабаритных ручных гранат различной направленности, пистолета Макарова, а также завезли средства индивидуальной защиты: легкие защитные костюмы, общевойсковые защитные комплекты и противогаз. Это поможет учащимся не только изучать теорию, но и отрабатывать практические навыки в безопасной учебной среде.
Кабинет труда для мальчиков, в свою очередь, пополнился наборами необходимых инструментов, токарным деревообрабатывающим станком, фрезерно‑гравировальным станком с числовым программным управлением. А для девочек — швейными машинами с функцией «зигзаг».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.